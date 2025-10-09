Habertürk
        Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi!

        Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşi kanseri yendi!

        Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Sevilla'da sürdüren Marcao'nun eşi Pan Teixeira, kanseri yendi.

        Giriş: 09.10.2025 - 13:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:55
        Marcao'nun eşi kanseri yendi!
        Galatasaray'da 2019-2022 yılları arasında forma giyen Brezilyalı stoper Marcao'nun eşi Pan Teixeira kanseri yendi.

        Sevilla Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne harika bir haber! Futbolcumuz Marcao'nun eşi, kanseri yendiğini açıkladı." denildi.

