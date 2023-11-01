Eski HDP’li vekil Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hüda Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca;

06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve ‘KOBANİ’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (El Yapımı Patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, halen Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, ayrıca olayların gerçekleştirildiği tarihte HDP MYK Üyesi olan, Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Hüda KAYA, hakkında Türk Ceza Kanununun 302/1 maddesi kapsamında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma suçu başta olmak üzere eylemlerine uyan suçlardan çıkarılan yakalama emrine istinaden 01.11.2023 tarihinde yurtdışına çıkış yapmak üzere gittiği İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli atılı suçlardan tutuklanması talebiyle Ankara nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş olup sorgu işlemlerine devam edilmektedir.