Eski İspanya Kralı Juan Carlos sürgünden dönecek 0:00 / 0:00

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İspanya Kraliyet Sarayı, eski İspanya Kralı Juan Carlos, yaklaşık 2 yıldır sürgünde kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu hafta döneceğini doğruladı.

Juan Carlos, adının yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından İspanya'dan ayrılmıştı. Ancak Mart ayında, 84 yaşındaki Carlos'a yönelik açılan bütün suçlamalar düşürüldü, bu da Carlos'un dönmesinin önünü açtı.

Eski Kral'ın İspanya'nın kuzeyindeki Sanxenxo'da ailesiyle birlikte vakit geçireceği düşünülüyor.

Carlos'un mart ayında oğluna yazdığı mektupta ülkesine geri dönmek istediğini belirtmişti.

Mart ayında görülen davada, eski Kral Carlos'un "aleyhine bir cezai kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldığı" ifade edildi. Juan Carlos'un avukatları da kararı doğrulayarak "Davaların hiçbirinde Kral Juan Carlos'a atfedilebilecek bir suç ya da cezai kovuşturma gerektirecek bir davranış bulunmadığını" bildirmişti.