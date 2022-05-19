Eski İspanya Kralı Juan Carlos sürgünden dönecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Eski İspanya Kralı Juan Carlos sürgünden dönecek
ABONE OL

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 2 yıl sonra sürgünden dönecek

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 2 yıldır sürgünde kaldığı BAE'den ayrılarak bu hafta ülkesine dönecek. Adının yolsuzluk soruşturmalarına karışmasıyla İspanya'dan ayrılan Carlos'a yönelik tüm suçlamalar düşürülmüştü

Eski İspanya Kralı Juan Carlos sürgünden dönecek
Eski İspanya Kralı Juan Carlos sürgünden dönecek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İspanya Kraliyet Sarayı, eski İspanya Kralı Juan Carlos, yaklaşık 2 yıldır sürgünde kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu hafta döneceğini doğruladı.

Juan Carlos, adının yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından İspanya'dan ayrılmıştı. Ancak Mart ayında, 84 yaşındaki Carlos'a yönelik açılan bütün suçlamalar düşürüldü, bu da Carlos'un dönmesinin önünü açtı.

Eski Kral'ın İspanya'nın kuzeyindeki Sanxenxo'da ailesiyle birlikte vakit geçireceği düşünülüyor.

Carlos'un mart ayında oğluna yazdığı mektupta ülkesine geri dönmek istediğini belirtmişti.

Mart ayında görülen davada, eski Kral Carlos'un "aleyhine bir cezai kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldığı" ifade edildi. Juan Carlos'un avukatları da kararı doğrulayarak "Davaların hiçbirinde Kral Juan Carlos'a atfedilebilecek bir suç ya da cezai kovuşturma gerektirecek bir davranış bulunmadığını" bildirmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere parlamentosunda tecavüz skandalı: İsmi açıklanmıyor
DÜNYA İngiltere parlamentosunda cinsel taciz skandalı
Şanghay'da 12 milyon kişinin sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
DÜNYA 12 milyon kişinin sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Altun'dan İsveç Türkiye’nin endişelerini gidermek zorunda mesajı
DÜNYA “İsveç Türkiye’nin endişelerini gidermek zorunda” ...
"HAZIRLANIYORUZ!" Son dakika: Beyaz Saray'dan Biden'ın gezisi sırasında "nükleer test" uyarısı!
DÜNYA Beyaz Saray'dan Biden'ın gezisi sırasında "nükleer ...
Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYA Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar tazminat ödeyecek
DÜNYA ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar tazminat ...
Bakan Çavuşoğlu, Johansson ve Zardari ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Johansson ve Zardari ile görüştü
Ukrayna'dan kritik 'Avrupalı siyasetçiler' iddiası
DÜNYA Ukrayna'dan kritik 'Avrupalı siyasetçiler' iddiası
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Blinken'la buluştu
DÜNYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Blinken'la buluştu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nden kritik görüşmeler
DÜNYA Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nden kritik görüşmeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.