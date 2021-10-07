AA

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile eski istihbaratçı Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirterek, son sözleri için sanıklara söz verdi.

Sanık Enver Altaylı, yıllarca ülkesine hizmet ettiğini, davanın Rusçu yapılanmanın komplosu sonrası açıldığını iddia etti. Suçlamaların tamamının hukuki delillere dayanmadığını da söyleyen Altaylı, beraatini talep etti. Sanık Mehmet Barıner de kendisine yönelik suçlamaların tamamının hukuki olmayan delillere dayandığını belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme, karar için duruşmayı 8 Kasım 2021 tarihine erteledi.