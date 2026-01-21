Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısına ömür boyu hapis cezası verildi

İran'da gerilim düşüyor mu? İsrail - İran gizlice anlaştı mı? Netanyahu neden "İran'a saldırma dedi? ABD'nin İran saldırısı rafa mı kalktı? Trump'ı durduran ne oldu? HT 360'da Dilek Gül sordu; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.... Daha Fazla Göster

İran'da gerilim düşüyor mu? İsrail - İran gizlice anlaştı mı? Netanyahu neden "İran'a saldırma dedi? ABD'nin İran saldırısı rafa mı kalktı? Trump'ı durduran ne oldu? HT 360'da Dilek Gül sordu; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan Çağlar anlattı. Daha Az Göster