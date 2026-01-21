Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısına ömür boyu hapis cezası verildi | Dış Haberler

        Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısına ömür boyu hapis cezası verildi

        Japonya'da eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de suikaste uğramasıyla ilgili davada yargılanan katil zanlısı Yamagami Tetsuya ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 08:41 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Japonya Başbakanı'nın katil zanlısına ömür boyu hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Nara Bölge Mahkemesinde düzenlenen karar duruşmasında, eski Başbakan Abe'nin Temmuz 2022'de uğradığı suikasta ilişkin davada hüküm verildi.

        Karar duruşmasında söz alan Yamagami'nin avukatı, verilebilecek hapis cezasının 20 yıldan fazla olmaması gerektiğini savunarak, katil zanlısının “"dini bir grup tarafından" zarar gördüğünü ve çocukluk döneminin kendisini "Abe'yi öldürmeye motive ettiğini" iddia etti.

        Nara Bölge Mahkemesi Hakim Heyeti Başkanı Tanaka Şiniçi, heyet kararı doğrultusunda Yamagami'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

        ABE'NİN SUİKASTA UĞRAMASI

        Abe, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

        REKLAM

        Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

        Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

        Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmış, 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı.

        Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermiş ve FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

        Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin davanın 3 yılın ardından 28 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmasında Yamagami, suçunu kabul etmişti.

        Japon lider, önce 2006-2007 ve ardından 2012-2020 dönemindeki iktidarlarıyla "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 16 Ocak 2026 (İsrail İle İran Gizlice Anlaştı Mı?)

        İran'da gerilim düşüyor mu? İsrail - İran gizlice anlaştı mı? Netanyahu neden "İran'a saldırma dedi? ABD'nin İran saldırısı rafa mı kalktı? Trump'ı durduran ne oldu? HT 360'da Dilek Gül sordu; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Sarı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr....
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Türk yapımı radar sistemi Şam’da devrede
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"