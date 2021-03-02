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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye nükleer enerji tavsiyesi itirafı: Utanç duyuyorum!
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Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye nükleer enerji tavsiyesi itirafı: Utanç duyuyorum!

Japonya'nın Fukuşima nükleer santralinde Mart 2011'de meydana gelen sızıntıdan ders çıkarması gerektiğini kaydeden eski başbakanlar, nükleer güçten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, geçmişte Türkiye'ye gelip Türk yetkililere nükleer enerjiyi tavsiye ettiği için pişman olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye nükleer enerji tavsiyesi itirafı: Utanç duyuyorum!
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye ve nükleer enerji itirafı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya'da 11 Mart 2011'de Fukuşima'da meydana gelen nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, geçmişte Türkiye'ye gelip Türk yetkililere nükleer enerjiyi tavsiye ettiği için pişman olduğunu söyledi. Japonya'da eski başbakanlar 2011'de Fukuşima'da yaşananlardan ders çıkararak, "nükleer güçten vazgeçilmesi" çağrısı yaptı.

Japonya'da 9,0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında meydana gelen Fukuşima nükleer felaketinin 10. yıl dönümü öncesinde eski başbakanlardan Koizumi Juniçiro ile Kan Naoto, Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenledikleri basın toplantısında, nükleer gücün tehlikelerine dikkati çekti.

"UTANÇ DUYUYORUM"

BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Kan, Japonya'nın Türkiye dahil diğer ülkelere sattığı nükleer santral projeleri hakkındaki soruya, "Başbakanlığım sırasında Fukuşima felaketinin henüz gerçekleşmediği bir dönemde Türkiye'ye gittim ve bu tür büyük satış toplantılarına katıldım. Türk yetkililere, eğer Türkiye nükleer enerjiyi getirmeyi düşünüyorsa bu teknolojiyi Japonya'dan almalarını rica ettim. Şu an bundan utanç duyuyorum. Bugün olsa bunu yapmam" şeklinde cevap verdi.

Kan Naoto

"NÜKLEER GÜÇTEN VAZGEÇİLMELİ" ÇAĞRISI

Japonya'nın Tohoku depremi ve Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen sızıntıdan ders çıkarması gerektiğini kaydeden eski başbakanlar, nükleer güçten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Kan, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin "2050'ye kadar net 0 karbon hedefi" politikasını eleştirerek, bunun, 2011 sonrası işletilmesi askıya alınan ülke geneli nükleer reaktörlerin yeniden başlatılmasının "bahanesi" olacağını savundu.

Yenilenebilir enerjiye geçişin önünde en büyük engelin yapısal olduğunu kaydeden Kan, şirketler, hükümete bağlı ajanslar ile akademisyenlerin Japonya'yı "nükleer güç köyü yapma" hedeflerinin bu engelin temelinde yattığını söyledi.

Kan, "Yeni tesislerin pahalı olduğunu ve nükleer atığın düzgünce tahliye edilemeyeceğinin farkındalar. Ancak halihazırda yolun bu şekilde sürdürülmesini isteyen üçüncü taraflar var." dedi.

Koizumi Juniçiro

Koizumi, "Japonya, güneş enerjisi, hidrogüç ve rüzgar gücü gibi oldukça fazla doğal kaynağa sahip. Neden daha pahalı ve daha az güvenli bir şeyi kullanmalıyız ki ?" sorusunu yöneltti.

Koizumi iktidardaki Liberal Demokrat Partiden 2001-2006'da 3 dönem, Kan ise 2010-2011 arasında dönemin Demokrat Partiden başbakanlık yapmıştı.

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