2017 Gençler Arası Kainat Güzellik Yarışması’nda birinci olan Hollandalı manken Lotte van der Zee, tatil için gittiği Avusturya'daki bir otelde baygın halde bulundu. Otele gelen doktorlar tarafından yapay komaya sokulan genç kadın, Almanya'nın Münih kentindeki özel bir hastaneye götürüldü.

MÜDAHALE EDİLDİ, KURTARILAMADI

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre eski güzellik kraliçesi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti. Kalp krizinin sebebi ve ayrıntıların henüz bilinmediği öğrenildi.

"KIZIMIZA DUA EDİN" PAYLAŞIMI

Lotte van der Zee'nin ailesi bu üzücü haberi, genç modelin Instagram hesabından duyurdu. Instagram'da son bir fotoğraf paylaşan aile, "Değerli kızımız, her şeyimiz 6 Mart Çarşamba akşamı saat 22.47'de vefat etti. Sevgili Lotte'umuzun artık etrafımızda olmayacağı korkunç bir gerçek. Kalplerimiz kırık. Lütfen dua edin. Tüm içten mesajlarınız için hepinize yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

DOĞUM GÜNÜNE BİR GÜN VARDI

Ailesi, doğum gününe bir gün kala hayatını kaybeden kızları Lotte'nin, kalp krizinden önceki gece arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktığını, mutlu ve sağlıklı bir şekilde döndüğünü belirtti.