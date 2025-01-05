Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini bildirdi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Millî olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.