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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti

        A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:12
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        Eski milli kaleci Yılmaz Urul hayatını kaybetti
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini bildirdi.

        Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        ''Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

        Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Millî olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.

        Yılmaz Urul'un cenazesi 5 Ocak 2024 (bugün) Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

        Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.''

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