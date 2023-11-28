Eski muhtar kahvehanede dehşet saçtı! Kahvehanede otururken öldürüldü
Samsun'un Ladik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada eski muhtar Yılmaz K., husumetlisi Mevlüt Bilgin'i tabancayla vurarak öldürdü
Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde saat 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Günkoru Mahallesi eski muhtarı Yılmaz K., alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Mevlüt Bilgin'i kahvehanede otururken silahla vurdu.
Ağır yaralanan Bilgin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis, Yılmaz K.'yi saldırıda kullandığı ruhsatlı silahıyla gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.