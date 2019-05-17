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Eski muhtarın 'seçim husumeti' katliamı: Bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı Turan Balıkçı'nın, muhtarlık seçiminden itibaren kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bacanağı Adem Atçı ile tartışması katliamla bitti. Turan Balıkçı, bacanağı ile çocukları Faruk ile Zekeriya Atçı'yı evlerinde vurarak öldürdü. Turan Balıkçı, olayın ardından jandarmaya teslim oldu

Konya

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı Turan Balıkçı (46),tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

 

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski Muhtarı Turan Balıkçı, daha önceden aralarında husumet bulunan bacanağı Adem Atçı (59) ve çocukları Faruk (37) ile Zekeriya Atçı'yı (35) beylik tabancasıyla vurdu. Turan Balıkçı'nın ardı ardına ateş ettiği baba ve 2 oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından cinayet zanlısı Turan Balıkçı, jandarma karakolunu arayarak "Bacanağımı ve 2 oğlunu ölürdüm gelin beni alın" dedi. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem Atçı ile oğullarının cesetleri Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evinde olayda kullandığı silahla birlikte Jandarma tarafından gözaltına alınan Turan Balıkçı, ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacağının kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adem Atçı

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Faruk Atçı

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Zekeriya Atçı

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