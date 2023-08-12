Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
Antalya'da, 32 yaşındaki N.B.'nin yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen 30 yaşındaki D.A. arasında kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada S.M. ve D.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Antalya'da olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi´ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.
EVDEN TARTIŞMA SESLERİ YÜKSELDİ
DHA'da yer alan habere göre N.B.'nin (32) evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
MAKİNE TAMİRCİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çamaşır makine tamircisi olduğu belirtilen D.A.'yı (30) kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"EVE GELDİ, KISKANDI, KAVGA ÇIKTI"
Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi.
ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.
Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.