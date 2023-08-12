Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı! Antalya'da, 32 yaşındaki N.B.'nin yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen 30 yaşındaki D.A. arasında kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada S.M. ve D.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.08.2023 - 08:38 Güncelleme: 12.08.2023 - 09:17 facebook

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