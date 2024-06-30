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        Haberler Gündem Güncel Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü | Son dakika haberleri

        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 57 yaşındaki bir kadın, eski sevgilisi tarafından işe gitmek için durakta servis beklerken pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İkilinin yaklaşık 2 yıl önce tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları, evlenme teklifini kadının kabul etmemesinin ardından ayrıldıkları öğrenildi. 2 ay önce evlenen kadının geçmişte bu kişi için koruma ve tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:11
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        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
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        Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Hatice Usalan eski erkek arkadaşı tarafından katledildi.

        Usalan'ı bir süre takip eden eski erkek arkadaşı 69 yaşındaki Necmettin T., işe gitmek için Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'taki durakta servis bekleyen kadına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necmettin T'yi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide ölü buldu.

        Usalan'ı vurduğu silahla intihar ettiği belirlenen Necmettin T'nin cesedi, hastane morguna gönderildi.

        GEÇMİŞTE KORUMA VE TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

        İkilinin yaklaşık 2 yıl önce tanışıp bir süre gönül ilişkisi yaşadıkları, Necmettin T'nin evlenme teklifini kadının kabul etmemesinin ardından ayrıldıkları, Usalan'ın bu kişiyle ilgili geçmişte koruma ve tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

        2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

        Başka birisiyle yaklaşık 2 ay önce evlenen Hatice Usalan'ın cenazesinin, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Artvin'in Hopa ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

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        #kadın cinayeti
        #Eskişehir
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