Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü

Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Hatice Usalan eski erkek arkadaşı tarafından katledildi.

Usalan'ı bir süre takip eden eski erkek arkadaşı 69 yaşındaki Necmettin T., işe gitmek için Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dinçerler Sokak'taki durakta servis bekleyen kadına pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.