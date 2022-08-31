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Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü dünya basınında geniş yer buldu

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü dünya basınında geniş yer buldu
Gorbaçov'un ölümü dünya basınında
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HABERTURK.COM

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Gorbaçov'un ölüm haberi dünya basınında geniş yer buldu.

Guardian, manşetinde yer alan haberde, eski Sovyet liderinin büyük bir resmi yer aldı ve "Mihail Gorbaçov 1931-2022: Soğuk Savaşı sona erdiren Sovyet lideri 91 yaşında öldü" ifadeleri kullanıldı.

Times, Gorbaçov'un gençlik yıllarından bir fotoğrafı kullandığı haberinde, "SSCB'nin son lideri Gorbaçov 91 yaşında öldü" başlığına yer verdi. Times haberinde, Soğuk Savaşı bitiren lider Gorbaçov'un 1990'da Nobel Barış Ödülü'nü kazandığını, ancak Ruslar tarafından "yaygın olarak sevilmediği" belirtildi.

"DÜNYA GERÇEK BİR BARIŞ İNSANININ YASINI TUTUYOR"

İngiliz Metro gazetesi, "Dünya gerçek bir barış insanının yasını tutuyor." başlığını kullandı.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin ilk sayfasındaki haberde, "Mihail Gorbaçov öldü" ifadeleri kullanıldı ve Gorbaçov'un Berlin Duvarı'nın yıkılmasındaki rolüne değinildi. Haberde şu ifadelere yer verildi; "Dünyaca ünlü politikacı, Alman birliğinin babalarından biri ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinin öncüsü olarak kabul edildi. Özellikle Doğu Almanlar, ona otuz yıldan fazla bir süre önce özgürlük getirdiğinde adlandırdıkları gibi 'Gorbi'ye hala saygı duyuyorlar."

"RUSYA'YI DÜNYAYA AÇAN LİDER"

İspanyol El Mundo gazetesi, "Rusya'yı dünyaya açan lider Gorbaçov öldü" başlığını kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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