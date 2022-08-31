Gorbaçov'un ölümü dünya basınında

Times, Gorbaçov'un gençlik yıllarından bir fotoğrafı kullandığı haberinde, "SSCB'nin son lideri Gorbaçov 91 yaşında öldü" başlığına yer verdi. Times haberinde, Soğuk Savaşı bitiren lider Gorbaçov'un 1990'da Nobel Barış Ödülü'nü kazandığını, ancak Ruslar tarafından "yaygın olarak sevilmediği" belirtildi.

"DÜNYA GERÇEK BİR BARIŞ İNSANININ YASINI TUTUYOR"

İngiliz Metro gazetesi, "Dünya gerçek bir barış insanının yasını tutuyor." başlığını kullandı.

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin ilk sayfasındaki haberde, "Mihail Gorbaçov öldü" ifadeleri kullanıldı ve Gorbaçov'un Berlin Duvarı'nın yıkılmasındaki rolüne değinildi. Haberde şu ifadelere yer verildi; "Dünyaca ünlü politikacı, Alman birliğinin babalarından biri ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinin öncüsü olarak kabul edildi. Özellikle Doğu Almanlar, ona otuz yıldan fazla bir süre önce özgürlük getirdiğinde adlandırdıkları gibi 'Gorbi'ye hala saygı duyuyorlar."