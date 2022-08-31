Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, tedavi gördüğü Moskova Klinik Hastanesi'nde 92 yaşında öldü.
Moskova Klinik Hastanesi, "Mikhail Sergeevich Gorbaçov bu akşam şiddetli ve uzun süreli bir hastalık sebebiyle öldü." açıklamasını yaptı.
SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN SON LİDERİ GORBAÇOV
1985'de 54 yaşındayken iktidara gelen Gorbaçov, ekonomide durgunluk yaşayan ülkeye nefes aldırma amaçlı bir dizi reforma imza atmıştı.
Gorbaçov döneminin iki anahtar ifadesi: "Glasnost" (açıklık) ve "Perestroika" (yeniden yapılanma).
'Perestroyka' ve 'glasnost' adı verilen yeniden inşa, açıklık ve yapılandırma amaçlı reformlar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranı durduramamıştı.
Gorbaçov daha sonra, "Bu reformları başlattım. Hedefim, kan dökülmeden özgürlük ve demokrasiye erişimdi. Böylece insanlar bir çoban tarafından yönetilen bir sürü olmaktan çıkacaklardı. Vatandaş olacaklardı" dedi.
1990 yılında Nobel Barış Ödülü verilen Gorbaçov, Soğuk Savaş'ı kan dökmeden bitirmiş; ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engelleyememişti.
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