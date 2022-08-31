1985'de 54 yaşındayken iktidara gelen Gorbaçov, ekonomide durgunluk yaşayan ülkeye nefes aldırma amaçlı bir dizi reforma imza atmıştı.

Gorbaçov döneminin iki anahtar ifadesi: "Glasnost" (açıklık) ve "Perestroika" (yeniden yapılanma).

'Perestroyka' ve 'glasnost' adı verilen yeniden inşa, açıklık ve yapılandırma amaçlı reformlar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranı durduramamıştı.

Gorbaçov daha sonra, "Bu reformları başlattım. Hedefim, kan dökülmeden özgürlük ve demokrasiye erişimdi. Böylece insanlar bir çoban tarafından yönetilen bir sürü olmaktan çıkacaklardı. Vatandaş olacaklardı" dedi.