Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, 15 yıla kadar hapsinin istendiği davadan beraat etti. Yeter, tutuksuz yargılandığı davada beraat etmesine rağmen istinaf mahkemesine başvurdu.

"İDDİALARIN ÇÜRÜTÜLDÜĞÜ GEREKÇESİYLE"

Ekrem Yeter'in avukatı Selçuk Nuray, yaptığı yazılı açıklamada mahkemenin 'delil yetersizliğinden beraat' kararına ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi:

Kararın delil yetersizliğinden beraate ilişkin olmasından dolayı, müvekkilimizin dosya kapsamına ve iddiaların soyut nitelikte kaldığından ve maddi deliller ile çürütüldüğünden bahisle CMK 223/2-b ve c bendleri gereğince, yani suçsuzluğunun sabit olması, isnat edilen suçun müvekkil tarafından işlenmediğinin kesin olması, bu yönde kasıtlı bir eylemin bulunmaması sebebi ile beraat kararı verilmesi gerektiği noktasından hüküm tarafımızdan da İSTİNAF edilmiştir.

SAVUNMASINI YAZILI YAPMIŞTI

Ekrem Yeter mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söylemişti. Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz vermişti. Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını belirtmişti.

"BENİM BU YAPIYLA İLİŞKİM OLMAMIŞTIR"

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yapmıştı.

Son olarak Ekrem Yeter'in avukatı Selçuk Nuray, mahkemenin 'delil yetersizliği ile beraat' kararını istinafa taşıdıklarını belirterek, müvekkilinin hakkındaki iddiaları çürüttüğünü söyledi.