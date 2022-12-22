Eskişehir'de bozkırların korunması için eylem planı çalıştayı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" sürüyor.

Proje çerçevesinde Sivrihisar marnlı bozkır habitatına bağlı türlere yönelik eylem planları hazırlanması amacıyla kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve yerel birimleri, kamu kurumları, ilgili özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve proje ortaklarının katıldığı çalıştay iki gün sürecek.

"BOZKIRLAR İÇİN EYLEM PLANI ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

Doğa Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Müdürü Başak Avcıoğlu, çalıştayın Türkiye'de son derece zengin olan bozkır ekosistemleriyle ilgili olduğunu söyledi. Uzmanlar ve katılımcılarla bir araya gelerek bozkırlar için eylem planlama çalışması yapacaklarını belirten Avcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bozkır ekosistemleri Türkiye'de son derece varsıl ve önemli ekosistemler. Biyolojik çeşitlilik açısından, endemizm açısından çok önemli. Ayrıca gıda açısından da genetik kaynaklarımızın bulunduğu önemli sistemler. Bu ekosistemlerin korunmasında barındırdığı türler ve insanlara sağladıkları faydalar açısından eylem planları son derece önemli. Biz de burada yarın uzmanlarla bir araya gelerek bu ekosistemlerin barındırdığı türlerin ve faydaların devamı için nasıl bir koruma stratejisi geliştirmeliyiz, paydaşlarla beraber neler yapmalıyız; onun için bir eylem planı çalışması yapacağız."