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Haberler Gündem Çevre Eskişehir'de bozkırların korunması için eylem planı çalıştayı
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Eskişehir'de bozkır habitatlarının korunması için çalıştay düzenlendi

Eskişehir'de, Türkiye'de korunması öncelikli bitki türlerine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen Sivrihisar marnlı bozkır habitatına ilişkin çalıştay başladı. Proje çerçevesinde Sivrihisar marnlı bozkır habitatına bağlı türlere yönelik eylem planları hazırlanması amaçlanıyor. Doğa Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Müdürü Başak Avcıoğlu, çalıştayın Türkiye'de son derece zengin olan bozkır ekosistemleriyle ilgili olduğunu belirterek, "Bu ekosistemlerin barındırdığı türlerin ve faydaların devamı için nasıl bir koruma stratejisi geliştirmeliyiz, paydaşlarla beraber neler yapmalıyız; onun için bir eylem planı çalışması yapacağız" dedi

Eskişehir'de bozkırların korunması için eylem planı çalıştayı
Eskişehir'de bozkırların korunması için eylem planı çalıştayı
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AA

Eskişehir'de, Türkiye'de korunması öncelikli bitki türlerine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen Sivrihisar marnlı bozkır habitatına ilişkin çalıştay başladı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II. Dönemi çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" sürüyor.

ÇALIŞTAY İKİ GÜN SÜRECEK

Proje çerçevesinde Sivrihisar marnlı bozkır habitatına bağlı türlere yönelik eylem planları hazırlanması amacıyla kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve yerel birimleri, kamu kurumları, ilgili özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve proje ortaklarının katıldığı çalıştay iki gün sürecek.

"BOZKIRLAR İÇİN EYLEM PLANI ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

Doğa Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Müdürü Başak Avcıoğlu, çalıştayın Türkiye'de son derece zengin olan bozkır ekosistemleriyle ilgili olduğunu söyledi. Uzmanlar ve katılımcılarla bir araya gelerek bozkırlar için eylem planlama çalışması yapacaklarını belirten Avcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bozkır ekosistemleri Türkiye'de son derece varsıl ve önemli ekosistemler. Biyolojik çeşitlilik açısından, endemizm açısından çok önemli. Ayrıca gıda açısından da genetik kaynaklarımızın bulunduğu önemli sistemler. Bu ekosistemlerin korunmasında barındırdığı türler ve insanlara sağladıkları faydalar açısından eylem planları son derece önemli. Biz de burada yarın uzmanlarla bir araya gelerek bu ekosistemlerin barındırdığı türlerin ve faydaların devamı için nasıl bir koruma stratejisi geliştirmeliyiz, paydaşlarla beraber neler yapmalıyız; onun için bir eylem planı çalışması yapacağız."

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