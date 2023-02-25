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Eskişehir'de maganda dehşeti: 1'i ağır 2 yaralı

Eskişehir'de iki şüphelinin silahlı kavgada rastgele açtığı ateş sonucu, çevredeki börekçide oturan 2 kişi yaralandı. Göğsünden yaralanan 23 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Eskişehir'de maganda dehşeti: 1'i ağır 2 yaralı
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AA

Eskişehir'de birbiriyle kavga eden iki saldırganın açtığı ateş sonucu yakındaki börekçide oturan iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde tartışan iki kişi birbirine ateş açtı.

AA'nın haberine göre; saldırganların silahlarından çıkan kurşunlar, olay yeri civarındaki bir börekçide oturan Zeynel Murat G'nin (23) göğsüne, iş yeri sahibi Nejdet B'nin ise bacağına isabet etti.

Bazı iş yerlerinin camlarının da zarar gördüğü olayda, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis Sağlık ekipleri, yaralı Zeynel Murat G. ile Nejdet B'yi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan Zeynel Murat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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