Haberler Gündem Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün (10 Ocak Çarşamba) Eskişehir'de okullar tatil mi, okul var mı?

Eskişehir'de okullar tatil mi? İşte detaylar Eskişehir'de okullar tatil mi? Türkiye'de bastıran karlı ve soğuk hava, eğitime ara verilmesine neden oldu. Bugün 3 il ve 16 ilçede okulların tatil olduğu açıklandı. Peki, Eskişehir'de okullar tatil mi? Bugün (10 Ocak Çarşamba) Eskişehir'de okul var mı? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 09:39 facebook

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"Eskişehir'de okullar tatil mi?" sorusu, karlı havanın hayatı olumsuz etkilemesiyle araştırılıyor. Bugün birçok il ve ilçede okullar tatil edilirken, vatandaşlar Eskişehir'de de okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Eskişehir'de okullar tatil mi? İşte, detaylar...

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ESKİŞEHİR'DE BUGÜN (10 OCAK ÇARŞAMBA) OKULLAR TATİL Mİ? Bugün karlı hava nedeniyle olumsuz etkilenen bazı illerde okullar tatil edildi. Ancak Eskişehir'e dair bir açıklama yapılmadı. Eskişehir'de okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Bugün (10 Ocak Çarşamba) Türkiye genelindeki kötü hava şartları okulların tatil olmasına neden oldu. Bugün okul tatili ilan edilen okullar şöyle; Edirne'nin Keşan, İpsala, Enez, Uzunköprü ilçelerinde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde, Çanakkale'nin Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat, Gelibolu ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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