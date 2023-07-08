Eskişehir'de, geçen yıl Zerin Kılınç'ın (36) bir apartmanın ikinci katından düşerek ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Temmuz'da görülecek ve karar beklenen davanın duruşması öncesi Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını celse arası mahkemeye sundu.

Esas hakkındaki son görüşte, maktul Zerin Kılınç ile sanık Yılmaz S'ye ait cep telefonlarının incelenmesi neticesinde, sanık ile maktul arasında kıskançlıklardan kaynaklı tartışmaların bulunduğu belirtildi. 36 yaşındaki Zerin Kılınç, bir apartmanın ikinci katından düşerek hayatını kaybetmişti Sanığın, çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia ettiği maktul ile tartıştığı aktarılan mütalaada, 4 Haziran 2022 tarihi ve sonrasında maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği kaydedildi. REKLAM

Mütalaada, dosya kapsamında alınan mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri, sanığın birbiriyle çelişen savunmaları ile deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanık Yılmaz S. ile maktul Zerin Kılınç'ın sevgili oldukları, aralarında kıskançlık sebebiyle sürekli tartışma yaşandığı bilgisine yer verildi. Katil zanlısı Yusuf S. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi Olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışma çıktığı, sanığın pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu aktarıldı. Bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılan sanık Yılmaz S'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

OLAY Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen, bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.