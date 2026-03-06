Eskişehir'de oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 11 gözaltı

Eskişehir'e yurt dışından kaçak yollarla 100'ü aşkın çalıntı, hacizli ve lüks aracı getirip parçalayarak sattıkları iddiası ile yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüphelinin yapay zekaya, "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu" diye sorduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

İHA'daki habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Başka illerde bulunan çalıntı, hacizli-yakalamalı ve yurtdışından ülkeye geçici süreliğine giren araçları Eskişehir'e getirerek araçları parçalayan, yedek parça olarak satan, motor ve şasi numaralarını kazıyan şüpheliler tespit edildi.

REKLAM

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Sakarya'da yapılan operasyonda toplam 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kullanımında bulunan; bir kısmı parçalanmış, çalıntı 2 adet araç, hacizli-yakalamalı 1 adet araç ve şüphelilerin olaylarda kullandıkları 2 adet araç olmak üzere toplam 5 araca el konuldu. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda; motor numarası kazınmış 26 araç motoru, üzerinde haciz-yakalama bulunan araca ait olduğu tespit edilen 1 adet araç motoru, seri numarası kazınmış 8 adet şasi, parçalanmış araçlara ait olduğu anlaşılan çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Bu parçaların incelemesinde; hacizli-yakalamalı araçlara ait 50 araç beyni, yurtdışından geçici süreyle ülkeye giren ve süresi sonunda çıkması gereken araçlara ait 9 araç beyni, 9'u İstanbul'dan, 1'i Almanya'dan, 3'ü Antalya'dan, 2'si Balıkesir'den ve 1'i Ankara'dan olmak üzere çalıntı araçlara ait olan 16 araç beyni muhafaza altına alındı. Çok sayıda araç parçasıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

YAPAY ZEKAYA "SUÇ MU" SORUSU

Ayrıca, bir şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, yapay zekaya, "Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu" diye sorduğu tespit edildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.