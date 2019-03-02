2002 yılında kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın 9-10 Mart tarihlerinde düzenleyeceği konser biletleri 2 Eylül Caddesi üzerindeki Turgut Özakman Gişesi'nde satışa çıktı.

DHA'nın haberine göre biletler için saat 11.00'den itibaren gişe önüne gelenler uzun kuyruk oluşturdu.

Senfoni konserleri ve tiyatrolara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Senforock konserini daha önce 2 kez düzenledik. Ancak gerçekten büyük bir talep vardı. Biz de hemşerilerimizi kırmadık ve 9-10 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tekrar sanatseverlerle buluşturuyoruz. 2000'li yılların başında büyük emeklerle kurduğumuz orkestramız ve şehir tiyatrolarımız bugün biletler için kuyruklar oluşturan kurumlar haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Eskişehirlilere" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konser biletleri öğrenciler için 5 liradan, halk için 7,5 liradan satılıyor.