Eskişehir'de taksi ile lüks otomobili gasbeden şüpheli yakalandı
Eskişehir'de kısa sürede önce bir taksiyi ardından lüks otomobili bıçak zoruyla gasbedip kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı
Eskişehir'de arka arkaya bir taksi ile lüks otomobili bıçak zoruyla gasbedip kaçan Kaan Ali E. (24) polis kovalaması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
TAKSİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi'nde taksiye binen Kaan Ali E, kısa bir süre sonra taksi şoförünü elindeki bıçakla korkutarak aracı gasbetti. Şüpheli Kaan Ali E, araçla birlikte kaçarken, taksi şoförü polise ihbarda bulundu. Mobese kameralarında inceleme yapan polis ekipleri taksiyi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak üzerinde terk edilmiş olarak buldu.
LÜKS OTOMOBİLİ DE GASBETTİ
Yapılan araştırmada şüphelinin aynı mahallede lüks otomobilin sürücüsünü de bıçak zoruyla gasbederek araçla kaçtığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı üzerine kent genelinde görevli tüm polis ekipleri şüpheli Kaan Ali E'yi yakalamak için seferber oldu.
YAKALANDI
DHA'nın haberine göre; lüks otomobille kaçan Kaan Ali E, Odunpazarı ilçesindeki Akcami Mahallesi'nde polisin yolu kapatması sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uyuşturucu kullandığı tespit edilen Kaan Ali E, gözaltına alınarak işlemleri için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gasbedilen taksi ile lüks otomobil, polisin incelemesinin ardından sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.