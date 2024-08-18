Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin 67 yaşındaki Zeki Kireç'e ait olduğu belirlendi.
Giriş: 18.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:26
Olay yerine, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Zeki Kireç'e (67) ait olduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Kireç'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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