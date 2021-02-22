Katilini kardeşi gibi görmüş! Ağlama şovu yapmış! Timsah gözyaşları! 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'de geçen hafta evlerinde vahşice öldürülen İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk cinayetiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın ardından, İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa (33),katil zanlısı olarak 3 yakınıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİLİNİ KARDEŞİ GİBİ GÖRDÜ

DHA'da yer alan habere göre katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa'nın (33),cinayetin ardından olay yerinde ağlama şovu yaptığı o gün çekilen fotoğraflara da yansıdı.

Mehmet Şerif Boğa tarafından öldürülen Emel Tokkal'ın sosyal medya hesabından onun için yaptığı, "Hep benden küçük kardeşim olsun isterdim biraz geç oldu ama oldu. Gülüşü güzel, kalbi güzel, kendi güzel kardeşim benim" paylaşımı ise yürekleri yaktı.

CİNAYETTEN HABERSİZ DAVRANDI

Eskişehir’de anne, baba ve çocuklarını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilip tutuklanan eski ortağın, öldürülen Emel Tokkal’ın İzmir’de üniversitede okuyan kızının aileye ulaşamadığından dolayı kendisini aradığı, şüphelinin ise olaydan habersiz gibi yanına çilingir alarak eve gittiği öğrenildi.

Burada çilingirin polisin gelmesi durumunda kapıyı açacağını söylemesi üzerine şüpheli Mehmet Şerif Boğa, Emel Tokkal’ın kızı ile irtibata geçti. Kızın polisi araması üzerine olay yerine gelen ekiplerin kapıyı açmasının ardından cinayetler ortaya çıktı.

OLAY GÜNÜ POLİS GÖZALTINA ALDI

Yaşanan dehşetin ardından binanın altına indirilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa, burada gözyaşlarına hakim olamamış, polis ekipleri tarafından teselli edilmişti.

Ardından ekipler tarafından olay günü gözaltına alınma anı basın mensuplarının kameralarına yansıdı.