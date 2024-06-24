"Pes" dedirten olay! Direksiyonda ayağını dışarı çıkarttı! Eskişehir'de, hem ayağını camdan çıkartarak hem de elinde telefon ile seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Sürücünün görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:47 facebook

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