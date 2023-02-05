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Sivrihisar Sucuk Festivali'nde 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla sucuklu yumurta pişirildi

DHA

Sivrihisar Sucuk Festivali'nde 3 bin yumurta ve 450 kilo sucukla sucuklu yumurta pişirildi


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde, bu yıl 7´ncisi düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali'ne binlerce kişi katılırken, ekmek arasında ücretsiz dağıtılan 7,5 ton sucuk 2 saatte tükendi. Festivalde 25 metrekarelik tavada, 3 bin yumurta ve 450 kilo sucuk ile sucuklu yumurta da pişirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Türkiye´nin dört bir tarafından gelen 350 bin ziyaretçimiz var. Onlarla beraber dolu dolu güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.
Sivrihisar Belediyesi´nce ilçenin meşhur lezzeti için `7´nci Dövme Sucuk Festivali' düzenlendi. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki festivale çevre illerden de binlerce kişi katıldı. Festival alanında dövme sucuk üretimi yapan onlarca kasap stantlar açarak tanıtımı yaparken, kurulan ızgaralarda pişirilen 7,5 ton sucuk da ücretsiz dağıtıldı. Ekmek arası sucuk almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, bu yıl festivale karlı ve soğuk havaya rağmen yüksek katılım olduğunu söyledi. Binlerce kişiyi ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yüzügüllü, "Bugün burada Sivrihisar Sucuk Festivalinin 7´ncisini gerçekleştiriyoruz. Burada bugün güzel bir gün. Dünyanın merkezi, gelen misafirlerimizle daha bir anlamlı, daha bir güzel oldu. Türkiye´nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz var. Onlarla beraber ekmeğimizi, sucuğumuzu paylaşıyoruz. Bugün mangallarımızı yaktık, sucuklarımızı pişirip gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Bugün 7,5 ton civarında sucuk dağıtımı yaptık. Türkiye´nin dört bir tarafından gelen 350 bin ziyaretçimiz var. Onlarla beraber dolu dolu güzel bir gün geçiriyoruz. Dağıtacağımız bu sucuğun yanı sıra bizim bir de dev sucuk tavamız var. Onda da sucuklu yumurtamızı yapıyoruz ve onu da misafirlerimize ikram ediyoruz. Sucuk zaten karda, kışın daha güzel olur. Burada karla, bereketle, rahmetle beraber coşkulu bir şekilde sucuğumuzu yiyoruz" dedi.
EN BÜYÜK SUCUMU YUMURTA 
Festivalde bu yılda 25 metrekarelik sac tava hazırlandı. Onlarca aşçı, alttan ızgarayla ısıtılan tavaya 450 kilo sucuğa 3 bin yumurta kırarak sucuklu yumurta hazırladı. Yaklaşık yarım saatte pişen sucuklu yumurta, festivale katılanlara ikram edildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirdiklerini belirterek, "Geçen sene biz Guinness Rekorlar Kitabı´na girmiştik ve bu da bu sene geleneksel hale geldi. Tavamızı bu sene tekrar kurduk, üzerine 450 kilo sucuğumuzu attık. Sucuklarımız kızardıktan sonra da 3 bin yumurta ile buluşturduk. Yine dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını tavamızda yapmış oluyoruz. Bu yapılan sadece Türkiye´de değil dünyada tek" diye konuştu. 
1 METRELİK SUCUKLU EKMEĞİ 1 SAATTE YEDİLER
Festivalde binlerce kişiye, sucuk ekmek ve ayran ikram edilirken, kurulan sahnede katılanlar, konserlerle gönüllerince eğlendi. Festival kapsamında 1 metre uzunluğundaki ekmek arası sucuk yeme yarışması düzenlenirken, yarışmacıların 1 metrelik ekmek arası sucuğu yeme çabası ilginç görüntülere sahne oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-05 15:15:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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