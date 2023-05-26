Bakan Dönmez: Güneş enerjisinde 10 yılda 10 bin megavata ulaştık (2)



ROMANLARLA BİRLİKTE OYNADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan Romanlarla bir araya geldi. Davul zurna eşliğinde karşılanan Bakan Dönmez, Roman vatandaşların bazılarını evlerinde ziyaret etti.

Romanların sorunlarını dinleyen Bakan Dönmez, "14 Mayıs'ta buradaki Eti Maden İşletmeleri İlkokulu'ndaki 2023 nolu sandıkta oyumuzu kullanmıştık. Sandıktaki, mahalledeki komşularımızın ziyaret edip, hal hatır sormak, selamlaşmak istedik. Onun için geldik. Romanlar sadece burada değil, Türkiye'nin birçok yerinde sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız hep bugüne kadar destek oldular. İnşallah bundan sonra da destekleri artacak. Milletvekillerimiz var biliyorsunuz İzmir'den Roman vatandaşlarımızı temsilen. İnşallah bundan sonra da ilgimiz alakamız devam edecek. Sizlerin beğeneceği, mutlu olacağı yuvalar, inşaatlar, konuklar yapmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten biliyorsunuz 2 ay kadar önce İstanbul'da büyük bir toplantıda `Roman Buluşması´ yaptı dedi ki 'Türkiye Yüzyılı Romanların da yüzyılı olacak'. Hep birlikte inşallah bu yüz yılı birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. Romanlar da cezaevindeki yakınları için af çıkarılmasını talep etti. Küçük bir çocuk davul zurna eşliğinde göbek atarken, bir süre sonra Bakan Dönmez de Romanlarla birlikte oynadı.

CHP STANDINA UĞRADI

Romanlarla eğlenceli dakikalar geçiren Bakan Dönmez ardından 71 Evler Mahallesi´ndeki partisinin seçim standına uğradı. Seçim çalışması yapan partililerle sohbet eden Bakan Dönmez, hemen yandaki Cumhuriyet Halk Partisi seçim standına da giderek CHP´li partililerle selamlaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-05-26 16:24:17



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