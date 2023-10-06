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        Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldüren sanık: Bıçak karnına saplandı, sonrasını hatırlamıyorum

        ESKİŞEHİR'detartıştığıRus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55) 14 kez bıçaklayarak öldüren ve hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Atila Sarıhan (50), ilk duruşmada, "Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:55
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        Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldüren sanık: Bıçak karnına saplandı, sonrasını hatırlamıyorum
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        ESKİŞEHİR'detartıştığıRus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55) 14 kez bıçaklayarak öldüren ve hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Atila Sarıhan (50), ilk duruşmada, "Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

        Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde oturan 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında, mart ayında tartışma çıktı. Çiftin arasındaki arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 kez bıçakladı. Elena Samsanova hayatını kaybetti, gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklandı.

        ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elena Samsanova'nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        'ARAMIZDA BOĞUŞMA OLDU'

        Davanın ilk duruşmasına Sarıhan ile taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Mahkemedeki ilk savunmasında Sarıhan, "Eşimi öldürdüğüm doğrudur. Böyle bir olaydan dolayı çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Eşimi çok seviyordum. Eşimle 2019'da tanıştık. Tanıştığımızdan beri Elena'nın eski eşi Andrey bana onunla ilgili, 'Orada geçici kalıyor, buraya dönecek, Elena'yı seviyorum, buraya geri dönecek'gibi mesajlar atıp, rahatsız ediyordu. Elena'ya olay öncesinde boşanma davası açmıştım. Olaydan önce Rusya'ya gidip gelmişti. Eskişehir'e dönünce barıştık. Boşanma davasını çekmemi istedi ve ben de çektim. Olay günü Elena'ya, benim adıma olan bir telefon hattı çıkardık. Akşam eve gidip, yemek yedik. Elena bulaşıkları yıkarken yatmaya gittim. Elena da geldi. Uyandığımda Elena'nın telefonuna mesaj geldiğini gördüm. Elena'ya telefonu açmasını söyledim. Kilidi açıp, telefona bakmadan lavaboya gitti. Mesajda bir iş makinesi fotoğrafı gördüm. Numarayı görüntülü aradığımda Andrey'in, Elena'nın Rusya'daki evinin yatak odasında olduğunu gördüm. Şoke oldum. Andrey, bana 'Elena'yı seviyorum' dedi. Andrey ile konuşurken Elena lavabodaydı. Telefonu Elena'ya götürdüm. Elena telefonda Andrey'i görünce şaşırdı, kızarmaya başladı. 'Özgür bir insanım' dedi ve beni ittirdi. Ben de tokat attım. Sonra Elena mutfaktan bıçak alıp, üzerime yürüdü. Engel olmaya çalışırken bıçak elimi kesti. Aramızda boğuşma oldu. Tırnaklarıyla boğazımı çizdi. Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni çok tahrik etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi" dedi.

        Mahkeme heyeti, Sarıhan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        SAVCI, CAYDIRICI CEZA TALEP ETMİŞTİ

        Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, iddianamesinde kadına yönelik şiddette caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, "Maktulün kadın olduğu cinayetlerde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılması suç siyaseti ve ceza adaletiyle sosyal adalet açılarından elzem olduğu, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde, bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği, ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır" tespitinde bulunmuştu.

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