Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Parktaki cinayetin sanıklarına tahrik indirimiyle 18 yıl hapis

        ESKİŞEHİR'de,parkta çıkan kavgada Hüseyin Koç'u (44), dakikalarca dövüp bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adnan Egici (35) ve Birdal Egici (41), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapse çarptırıldı. Sanıklardan Adnan Egici, mahkemedeki son sözünde, "Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin ağabeyi öldürmek istemedik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parktaki cinayetin sanıklarına tahrik indirimiyle 18 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de,parkta çıkan kavgada Hüseyin Koç'u (44), dakikalarca dövüp bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adnan Egici (35) ve Birdal Egici (41), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapse çarptırıldı. Sanıklardan Adnan Egici, mahkemedeki son sözünde, "Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin ağabeyi öldürmek istemedik" dedi.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki parkta, geçen yıl 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç ile husumetli olduğu belirtilen Birdal Egici, Adnan Egici, Hüseyin C. (34) ve Serdar E. (42) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Koç, Adnan Egici ile Birdal Egici tarafından dakikalarda dövüldükten sonra bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç, kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan Birdal Egici, Adnan Egici, Hüseyin C. ve Serdar E. ile onlara yardım ettiği belirtilen arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.'yi (44) gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Egici ile Birdal Egici 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Parktaki kavga ve Hüseyin Koç'un dakikalarca dövüldüğü anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Koç'un şüpheliler tarafından dakikalarca tekme tokat dövüldüğü anlar yer alıyor.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Adnan Egici, Birdal Egici ile tutuksuz sanıklar Hüseyin C., Alaaddin T., Ali E. ve Bircan E. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Serdar E. ise duruşmada yer almadı. Mahkeme savcısı, sanıklar hakkında mütalaasında Hüseyin Koç'a yönelik 'Kasten öldürme ve suçluyu kayırma' suçlarından ceza talep etti.

        'HUSUMETİMİZ YOKTU'

        Mahkemede son savunmasını yapan sanıklardan Adnan Egici, Hüseyin Koç'un sosyal medya üzerinden yakınlarına hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Olayın buralara gelmesinden çok üzgünüm. Pişmanım. Maktul sosyal medyadan bu kadar paylaşım yaparken, haysiyetimize küfrederken hiçbir yakını görmemiş mi? Bizim bir husumetimiz yoktu. Şizofreni hastalığı olduğunu biliyorduk. Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin Ağabeyi öldürmek istemedik" dedi.

        Diğer tutuklu sanık Birdal Egici de çok pişman olduğunu ifade ederek, "Hüseyin Ağabeyi çok eski tanırım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğundan bizimle uğraştığını düşünüyorum. Bizi kendisine takıntı haline getirmişti. Parkta yaşanan olay hasbelkader yaşanmıştır. Biz kendimizi savunduk" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Adnan Egici ile Birdal Egici'yi, 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Hüseyin C. ve Serdar E.´ye ise 'Kasten öldürme' suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Alaaddin T. ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapse mahkum edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de parkta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanığa h...
        Eskişehir'de parkta bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanığa h...
        Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı
        Beylikova ilçesindeki 4 milyon metrekare arazi tarıma kazandırıldı
        Eskişehir'de jandarmaya konuk olan öğrencilere eğitimli köpek "Atak" göster...
        Eskişehir'de jandarmaya konuk olan öğrencilere eğitimli köpek "Atak" göster...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Aile Danışma Mer...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Aile Danışma Mer...
        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasın...
        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasın...
        Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi ha...
        Eskişehir'de jandarmanın emniyet kemeri denetimlerinde 10 ayda 1752 kişi ha...