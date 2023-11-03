Parktaki cinayetin sanıklarına tahrik indirimiyle 18 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de,parkta çıkan kavgada Hüseyin Koç'u (44), dakikalarca dövüp bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Adnan Egici (35) ve Birdal Egici (41), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapse çarptırıldı. Sanıklardan Adnan Egici, mahkemedeki son sözünde, "Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin ağabeyi öldürmek istemedik" dedi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki parkta, geçen yıl 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç ile husumetli olduğu belirtilen Birdal Egici, Adnan Egici, Hüseyin C. (34) ve Serdar E. (42) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Koç, Adnan Egici ile Birdal Egici tarafından dakikalarda dövüldükten sonra bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç, kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan Birdal Egici, Adnan Egici, Hüseyin C. ve Serdar E. ile onlara yardım ettiği belirtilen arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.'yi (44) gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Egici ile Birdal Egici 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Parktaki kavga ve Hüseyin Koç'un dakikalarca dövüldüğü anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dava dosyasına giren görüntülerde, Koç'un şüpheliler tarafından dakikalarca tekme tokat dövüldüğü anlar yer alıyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Adnan Egici, Birdal Egici ile tutuksuz sanıklar Hüseyin C., Alaaddin T., Ali E. ve Bircan E. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Serdar E. ise duruşmada yer almadı. Mahkeme savcısı, sanıklar hakkında mütalaasında Hüseyin Koç'a yönelik 'Kasten öldürme ve suçluyu kayırma' suçlarından ceza talep etti.

'HUSUMETİMİZ YOKTU'

Mahkemede son savunmasını yapan sanıklardan Adnan Egici, Hüseyin Koç'un sosyal medya üzerinden yakınlarına hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Olayın buralara gelmesinden çok üzgünüm. Pişmanım. Maktul sosyal medyadan bu kadar paylaşım yaparken, haysiyetimize küfrederken hiçbir yakını görmemiş mi? Bizim bir husumetimiz yoktu. Şizofreni hastalığı olduğunu biliyorduk. Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin Ağabeyi öldürmek istemedik" dedi.

Diğer tutuklu sanık Birdal Egici de çok pişman olduğunu ifade ederek, "Hüseyin Ağabeyi çok eski tanırım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğundan bizimle uğraştığını düşünüyorum. Bizi kendisine takıntı haline getirmişti. Parkta yaşanan olay hasbelkader yaşanmıştır. Biz kendimizi savunduk" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Adnan Egici ile Birdal Egici'yi, 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Hüseyin C. ve Serdar E.´ye ise 'Kasten öldürme' suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Alaaddin T. ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapse mahkum edildi.