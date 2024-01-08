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        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede

        ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:00
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        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede
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        ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi. İfadeleri alınan 8'i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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