CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz ifade verdi

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokak hayvanları yasa tasarısının protesto eyleminde yaptığı açıklamaların ardından hakkında başlatılan ‘Kanunlara uymamaya tahrik' soruşturması kapsamında ifade verdi. Partililer ve hayvan hakları savunucularının da geldiği adliye önünde konuşan Yalaz, suçun hiçbir şekilde unsurlarının oluşmadığını belirterek, “Ben o açıklamaları yaptığım zaman kanun tasarı aşamasında komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. Yine suçun maddi ve manevi unsurları hangi açıdan bakarsanız bakın suçlamalar, iddialar asılsızdır” dedi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokak hayvanlarına yönelik komisyonda görüşülen kanunun tasarısına karşı yapılan sokak eylemlerine katıldı. Hamamyolu Caddesi'ndeki eylem sırasında açıklamalarda bulunan Yalaz, kanunu bu haliyle yasalaşması halinde Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak, "Vicdanını körelmiş olanlar, hayvanları katletmeyi öneriyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa da aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse, tarihi bir direnişe hazır olsunlar" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın açıklamalarının ardından 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yalaz, bugün hakkındaki soruşturmaya yönelik ifade vermek için Eskişehir Adliyesi’ne geldi. Yalaz, Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verirken adliye önünde toplanan CHP’liler ve hayvan hakları savunucuları ile dernek üyeleri protesto eylemi yaptı. Adliye önüne Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da gelerek destek verdi. Döviz ve pankart açan kalabalık, çıkarılması planlanan yasaya tepki gösterdi.

‘SUÇUN UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR’ CHP Eskişehir İl Başkanı Talat, soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adliye önünde açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Yalaz, “Az önce hakkımda isnat edilen ‘kanunlara karşı halkı alenen tahrik’ suçlamasıyla ilgili avukatlarımızla birlikte ifade verdik. Bir avukat ve hukukçu olarak şunu ifade etmek isterim, suçun hiçbir şekilde unsurları oluşmamıştır. Çünkü ortada bir kanun dahil yoktur. Ben o açıklamaları yaptığım zaman kanun tasarı aşamasında komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. Yine suçun maddi ve manevi unsurları hangi açıdan bakarsanız bakın suçlamalar, iddialar asılsızdır. Buradaki amaç bir suçun soruşturması kovuşturmasından ziyade, toplumsal tepkiye karşı halkı susturmaya, gözdağı vermeye yönelik bir harekettir diye düşünüyorum. Diyorlar ki CHP Eskişehir İl Başkanı sokakları yakmakla yıkmakla tehdit ediyor. CHP’nin siyasi tarihinde de kültüründe de sokakları yakmak yıkmak, ateşe vermek yoktur” diye konuştu.