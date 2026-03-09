Canlı
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de minibüsle çarpışan otomobilin hamile sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de minibüs ile çarpışan otomobilin hamile sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Eskişehir'de minibüsle çarpışan otomobilin hamile sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de minibüs ile çarpışan otomobilin hamile sürücüsü yaralandı.

        A.O. yönetimindeki 26 AJB 223 plakalı minibüs ile M.Ç. idaresindeki 26 ACG 191 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Anadolu Üniversitesi alt geçidi Bursa istikameti çıkışında çarpıştı.

        Kazada minibüsün sürücüsü M.Ç. ile 8 aylık hamile olduğu öğrenilen A.O. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.O'yu Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        A.O'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü M.Ç. ise ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

