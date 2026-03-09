Eskişehir'de minibüsle çarpışan otomobilin hamile sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de minibüs ile çarpışan otomobilin hamile sürücüsü yaralandı.
A.O. yönetimindeki 26 AJB 223 plakalı minibüs ile M.Ç. idaresindeki 26 ACG 191 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Anadolu Üniversitesi alt geçidi Bursa istikameti çıkışında çarpıştı.
Kazada minibüsün sürücüsü M.Ç. ile 8 aylık hamile olduğu öğrenilen A.O. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.O'yu Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
A.O'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü M.Ç. ise ayakta tedavi edildi.
