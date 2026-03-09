Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Giriş: 09.03.2026 - 15:58
        Yeşilay Eskişehir Şubesince iftar programları düzenlendi

        Yeşilay Eskişehir Şubesince kentte iftar programları gerçekleştirildi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde Yeşilay üyeleri ve gönüllüleri iftar programında bir araya geldi.


        Şehit İsmail Daler Uygulamalı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programda, "Sen de Yeşilaycısın" çağrısıyla Yeşilay gönüllüleri ve üyeleri buluştu.

        Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtların da kalan öğrenciler için de iftar programı düzenlendi.


        Programa katılan Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, öğrencilerle sohbet ederek etkinlik kapsamında ikram edilen şerbet, macun ve pamuk şeker dağıtımına eşlik etti.

        Etkinlikler kapsamında ayrıca öğrenci yurdunda "Sokak Kedisi Bob" filmi izlenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

