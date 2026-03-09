Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir iş yerinde 7 elbise dolabı ve 4 bin 500 lira çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T. yakalandı.
Polis ekipleri, çalınan dolapları satın aldığı öğrenilen İ.K'nin de yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan şüpheli O.T'nin işlemleri sürüyor.
