Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir iş yerinde 7 elbise dolabı ve 4 bin 500 lira çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T. yakalandı.

        Polis ekipleri, çalınan dolapları satın aldığı öğrenilen İ.K'nin de yakalanması için çalışma başlattı.


        Gözaltına alınan şüpheli O.T'nin işlemleri sürüyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğretmenlerini ve çalışanlarını unutmadılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğretmenlerini ve çalışanlarını unutmadılar
        Açıköğretim Fakültesi "Kalite Elçileri" projesi çalışmaları Amaç Açıköğreti...
        Açıköğretim Fakültesi "Kalite Elçileri" projesi çalışmaları Amaç Açıköğreti...
        Eskişehir'de 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de 101 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Bandırma'dan belediye arsası planına tepki
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Bandırma'dan belediye arsası planına tepki
        Eskişehir'de "Emeğin En Kıymetli, Kadın" sergisi kapılarını açtı Vali Erdin...
        Eskişehir'de "Emeğin En Kıymetli, Kadın" sergisi kapılarını açtı Vali Erdin...
        İnönü'de bayram hazırlıkları erken başladı
        İnönü'de bayram hazırlıkları erken başladı