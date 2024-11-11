Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi

ESKİŞEHİR’de kuş gribi nedeniyle karantinaya alınan 5 mahalleden hastalığın görüldüğü Sığırcık’ta 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde, B.E. isimli vatandaşın beslediği tavukların ölmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölü tavuklarda kuş gribi testi pozitif çıktı. Tavukların, daha önce kuş gribine rastlanan Konya’nın Çeltik ilçesinden getirildiği tespit edilirken, Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 4 mahalle karantina altına alındı. Sığırcık Mahallesi’ndeki toplam 200 kanatlı hayvan itlaf edildi. Uygulanan karantinanın vatandaşlara yönelik olmadığı, mahallelere getirilebilecek kanatlı hayvanlar ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanılacak endüstriyel malzemeleri kapsadığı öğrenildi.