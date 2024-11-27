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        Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girerken yakalandı

        ESKİŞEHİR'de ehliyet sınavına gömlek düğmesine gizlenmiş kameralı düzenekle girmeye çalışan Mustafa G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:50
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        Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girerken yakalandı
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        ESKİŞEHİR'de ehliyet sınavına gömlek düğmesine gizlenmiş kameralı düzenekle girmeye çalışan Mustafa G. (41), gözaltına alındı.

        Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde dün akşam yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) E-Sınavı'na girmek için gelen Mustafa G., kapıda polis ekipleri tarafından arandı. Mustafa G.'nin üzerindeki gömlek düğmesinden şüphelenen polisin detaylı aramasında taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğmeye gizlenmiş kameradan oluşan düzenek bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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