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        Eskişehir'de deprem tatbikatı

        ESKİŞEHİR'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde tüm resmi kurumların yer aldığı deprem tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:55
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        Eskişehir'de deprem tatbikatı
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        ESKİŞEHİR'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde tüm resmi kurumların yer aldığı deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği kentte meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlar kurtarılırken, havalimanında yanan uçaktan yolcular kurtarıldı.

        Eskişehir'de meydana gelebilecek afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak için AFAD, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katıldığı deprem tatbikatı düzenledi. AFAD-RED entegrasyonu ile AYDES uygulaması kullanılarak düzenlenen saha tatbikatta Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kurum müdürleri ile 100 kadar araçla 568 personel yer aldı.

        '17 DİRİ FAY BULUNMAKTA'

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, kentte 4 farklı fay hattı olduğunu ifade ederek, "Eskişehir merkezli 100 kilometre yarıçaplı daire içerisinde Eskişehir ve çevresini etkileyebilecek 17 diri fay bulunmaktadır. İlimizi etkileyebilecek ve komşu il sınırlarında bulunan diri faylar, Afyon, Kütahya, Bursa ve Sakarya il sınırları içerisinden geçmektedir. Ayrıca Porsuk Çayı nedeniyle Eskişehir il merkezinin önemli bir kısmı alüvyon zemin üzerine konumlanmıştır. Bu da deprem etkisini arttırmaktadır" dedi.

        2 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

        Tatbikat senaryosuna göre Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi merkezli 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşturulan acil AFAD merkezinde alınan ilk bilgiler paylaşılırken, aralarında AFAD, polis, jandarma ve arama kurtarma derneklerinin bulunduğu ekipler, senaryo gereği Eskişehir Anadolu Lisesi ile Şehit Muhammed Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu tahliye ederken, yıkılan eski bir binadan yaralı kurtarma çalışması yapıldı. Ekipler, mutlak sessizlik uygulamasıyla enkaz altında özel cihazlarla arama yaptı. Enkazdan çıkarılan yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alındı.

        UÇAK DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI

        Deprem senaryosunun ikinci etabında ise Hasan Polatkan Havalimanı'nda düşen bir uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Uçaktaki yolcular, kurtarılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier ve beraberindekileri, etapları gezerek kurtarma çalışmalarını yakından izleyerek bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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