Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşıyla bir süre alkol alan Enes T., sokakta husumetlisi Erol Can Kılıç ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Enes T., Kılıç'ı bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol Can Kılıç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, kurtarılamadı.

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