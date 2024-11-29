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        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

        ESKİŞEHİR'de Enes T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:30
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        Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü
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        ESKİŞEHİR'de Enes T., sokakta karşılaştığı husumetlisi Erol Can Kılıç'ı (25) çıkan kavgada bıçakla öldürdü.

        Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşıyla bir süre alkol alan Enes T., sokakta husumetlisi Erol Can Kılıç ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Enes T., Kılıç'ı bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol Can Kılıç ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan Enes T., polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Enes T. ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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