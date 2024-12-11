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        Kayıp olan Erdal'ın cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

        ESKİŞEHİR'de 4 gündür kayıp olarak aranan Erdal Yıldız'ın (40) cesedi, dalgıçlar tarafından Porsuk Çayı'nda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:30
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        Kayıp olan Erdal'ın cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu
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        ESKİŞEHİR’de 4 gündür kayıp olarak aranan Erdal Yıldız’ın (40) cesedi, dalgıçlar tarafından Porsuk Çayı’nda bulundu.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası Erdal Yıldız’dan 4 gün önce çalıştığı restorandan çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesi eve gelmeyen Yıldız’ı çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü başvuru üzerine Erdal Yıldız’ın bulunması için çalışma başlattı. İncelenen cep telefonu kayıtlarında Yıldız’ın son olarak Porsuk Çayı’nın Atatürk Caddesi’nden geçen bölümünde görüldüğü tespit edildi. AFAD’ın yanı sıra AKUT, DAK, İHH, itfaiye ve polis ekiplerinin çay kenarında yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Yıldız’ın düşmüş olabileceği ihtimali üzerine suda yapılan ikinci gün aramalarında cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Yıldız’ın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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