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        Eskişehir'de TIR'lar çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        ESKİŞEHİR'de bariyerleri aşan TIR'ın karşı şeride geçerek başka TIR'a çarptığı kazada Cemal Altıntop (56) hayatını kaybetti, Mustafa Sargın yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:45
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        Eskişehir'de TIR'lar çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        ESKİŞEHİR'de bariyerleri aşan TIR'ın karşı şeride geçerek başka TIR'a çarptığı kazada Cemal Altıntop (56) hayatını kaybetti, Mustafa Sargın yaralandı.

        Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Cemal Altıntop, kullandığı 34 VBR 92 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetti. Savrulan TIR yol ortasındaki bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek seyir halindeki Mustafa Sargın idaresindeki 54 ADH 291 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede, hurdaya dönen TIR kabinine sıkışan Cemal Altıntop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer TIR şoförü Mustafa Sargın da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten sağlandı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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