Görme engelli oğlunun bakımı için ev maketleri yapan babaya yardım yağdı

ESKİŞEHİR’de 3 yıl önce eşini kaybeden ve yüzde 90 görme engelli oğlu Şükrü Yetim’e (39) evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlayan Parkinson hastası Ahmet Yetim’e (84), DHA’nın haberinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından yardım eli uzatıldı. Yetim, “Maketlerim elimde hiç kalmadı. Büyük mercilerden, valimiz, kaymakamlar ve belediyelerden ziyaretlerde bulunuldu. Türkiye’nin dört bir tarafından maket isteyenler ve yardım edenler oldu, Allah razı olsun” dedi.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Ahmet Yetim, 2021 yılında eşi Süreyya Yetim'i kaybetti. Ahmet Yetim, eşi öldükten sonra 'optik atrofi' hasarı nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engeli bulunan en küçük çocuğu, metal teknisyeni oğlu Şükrü Yetim (39) ile maddi zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. İlerleyen yaşı ve Parkinson hastalığı nedeniyle çalışamayan Yetim, devletin ödediği yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor.