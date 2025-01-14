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        Ümit Özdağ: Ekrem Bey'in imkan ve kaynakları Şam'a değil, depreme ayırması gerekiyor

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam'a, Suriye'ye yardımda bulunabileceğini ifade etmiş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:40
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        Ümit Özdağ: Ekrem Bey'in imkan ve kaynakları Şam'a değil, depreme ayırması gerekiyor
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam’a, Suriye’ye yardımda bulunabileceğini ifade etmiş. Ekrem Bey’in elindeki bütün imkan ve kaynakları Şam’a, Humus’a ve Halep’e değil, depreme hızla yaklaşmakta olan İstanbul’a ayırması gerekiyor” dedi.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir’e geldi. Kent girişinde partililer tarafından karşılanan Özdağ, bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemiyle başlayan sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

        Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya 1999’da konulduğunu belirten Özdağ, “Dünyada hiç kimse terör örgütü ve HDP ile DEM dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetini bu kadar incitebilecek bir çağrıda bulunmayı akıllarına getirmemişlerdi. Bu Devlet Bahçeli'ye nasip oldu. Abdullah Öcalan adlı terör örgütü elebaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesi, orada konuşması, Meclis’in namusuna hakarettir. Bunu Bahçeli’ye kimse söylemedi mi? Demek ki söylememiş. Bahçeli'nin de aklına gelmemiş. Ama şimdi görüyoruz, Bahçeli'nin milletvekilleri de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken ‘beyefendi’ diye bahsediyorlar ve Kürt halkına bir yalan söyleniyor. Abdullah Öcalan çıkacakmış, ‘Silahları bırakınız’ diyecekmiş. PKK da silahları bırakacakmış. Hem Bahçeli hem Erdoğan, ‘Ya silahları bırakırsınız ya ölürsünüz’ diyor. O zaman soruyorum; madem böyle bir gücünüz var, niye yok etmiyorsunuz terör örgütünü? Elinizi tutan mı var? Ne bekliyorsunuz terör örgütünü yok etmek için?” diye konuştu.

        İMAMOĞLU’NU ELEŞTİRDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu olası İstanbul depremi konusunda yeterince hazırlık yapmadığı için eleştiren Ümit Özdağ, şunları söyledi:

        “Türkiye ne yazık ki yeterince konuşmadığımız 2 ağır tehditle karşı karşıyadır. Bunlardan bir tanesi belki yarım saat sonra olacak, belki 6 ay sonra olacak ama olacağı konusunda bilim insanlarının mutabık oldukları İstanbul depremi var. İstanbul depremi ile ilgili en ufak bir hazırlık yapılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şam’a, Suriye’ye yardımda bulunabileceğini ifade etmiş. Ekrem Bey’in elindeki bütün imkan ve kaynakları Şam’a, Humus’a ve Halep’e değil, depreme hızla yaklaşmakta olan İstanbul’a ayırması gerekiyor. Bu konuda da AK Parti hükümetini her gün baskı altına alması gerekiyor. Ekrem Bey muhtemelen benim gördüğüm, devletin hazırlamış olduğu ‘deprem simülasyonunu’ görmüştür. Görmüşse nasıl rahat uyuyor merak ediyorum. Çünkü eğer vicdanı varsa, o simülasyonu görüp de insanın kafasını rahat yastığa koyması mümkün değil”

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