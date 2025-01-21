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        Eskişehir'de kötü kokular gelen evden 6 ton çöp çıktı

        ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan bir evden belediye temizlik görevlileri tarafından 6 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:50 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:55
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        Eskişehir'de kötü kokular gelen evden 6 ton çöp çıktı
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        ESKİŞEHİR’de Odunpazarı ilçesinde kötü koku geldiği ihbarı yapılan bir evden belediye temizlik görevlileri tarafından 6 ton çöp çıkarıldı.

        Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokağı'ndaki Yılmaz D.’ye ait evden kötü kokular geldiğini söyleyen komşuları şikayette bulundu. İhbar üzerine adrese Odunpazarı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğu tespit edilirken, mahkemece temizlenerek boşaltılması kararı verildi. Odunpazarı Belediyesi temizlik personeli tarafından evden yaklaşık 6 ton çöp çıkarılarak, kamyonlara yüklendi. Ev sahibi Yılmaz D., sağlık kontrolünden geçirilirken, aynı evin 2 yıl önce çöplerle dolduğu belirlenerek boşaltılıp, temizlendiği anlaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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