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        Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelere akreditasyon uygulaması başlattıklarını ifade ederek, "Akreditasyon getiriyoruz özel sektöre.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:25
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        Bakan Memişoğlu: Özel sektöre akreditasyon getiriyoruz
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelere akreditasyon uygulaması başlattıklarını ifade ederek, "Akreditasyon getiriyoruz özel sektöre. Belli bir standardı sağlayacağı konusunda öngörümüz var. İnşallah bunu da başaracağız. Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda çok güzel yerlerde. Daha ulaşılabilir ve daha iyi hizmet vermek için uğraşıyoruz" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Bakan Memişoğlu, Eskişehir Valiliği'nin bahçesinde Vali Hüseyin Aksoy ve İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılandı. Bakan Memişoğlu, Vali Aksoy’u makamında da ziyaret edip, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Eskişehir’de sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını ve AMATEM açılışını yapacaklarını ifade ederek, "Eskişehir, iyi bir yerde aslında. 9 devlet hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz, 5 özel hastanemiz var. Eskişehir'de 1 şehir hastanemizi biliyorsunuz, hizmetinize aldık ve büyük bir sağlık hizmet merkezi olmuş durumda. Bunların hepsini değerlendireceğiz ve bu konuda ne yapabilirize bakacağız, bugün Eskişehir'de olarak. Eskişehir'in sağlık hizmetini yükseltmeye çalışacağız" dedi.

        'RANDEVU BEKLEME ORANI YÜZDE 35-40 AZALDI'

        Sağlık randevuları konusuna da değinen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda büyük bir çalışma ivmesine girdik. Türkiye genelinde şu anda randevu bekleme oranlarımız yüzde 35-40 bandında azalmış durumda ve 79 branşımızdan 67'sine ilk 24 saat içinde randevu verebiliyoruz. Birkaç branşımız hariç, inşallah bu sorunu daha da azaltacağız. Tabii, temel sağlık dediğimiz koruyucu sağlık, aile hekimliğinin güçlenmesiyle de sahada azalacaktır. Biz, insanlarımızın öncelikli olarak koruyucu aile hizmetlerinden yararlanmasını istiyoruz. Sağlıklarını kaybetmeden, bedenlerinin sağlığını kaybetmeden korunmalarını istiyoruz. Bunun için özellikle kilo, bağımlılık, hareketsizlik, kötü beslenme gibi maalesef bedenimizi koruma konusunda önceliğimiz olması gereken alanları geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de bağımlılık konusunda Eskişehir’e iyi bir alan kazandıracağız. Ama öncelikli olarak bu bağımlılığa başlanmaması gerektiğini ve sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkların bırakılmasını istiyoruz. Bunun haricinde planlarımız kapsamında Eskişehir’e ne kazandırabiliriz, ona bakacağız. Özellikle eski hastanemizin yerini değerlendirerek nasıl bir sağlık alanı oluşturacağımızı ele alacağız" diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu, özel hastanelerle ilgili komple değişim sürecine girdiklerini ve akreditasyon uygulaması başlatılacağını ifade ederek şunları söyledi:

        "Daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmesi için tüm sağlık desteğimizle uğraşıyoruz. Özel hastanelerimiz de bizim zenginliğimiz ve önemli bir sağlık hizmet sunum alanımız. Çok iyi hizmet sunan özel sektörümüzün olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün, dünyadaki insanlar sağlık hizmeti almak için Türkiye’ye geliyorlar. Daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermek için bu mevzuatı çıkardık. Tabii, en önemli özelliği şu, sadece kalite veya fiziki değerlendirme değil, aynı zamanda tıbbi uygulamaların da değerlendirilebileceği bir imkan sağlıyor bize. Bilim kurullarımızla, bilim insanlarımızla bunların da değerlendirmesini yapacağız. Burada çok önemli bir şey daha var. Akreditasyon getiriyoruz özel sektöre. Bu da aslında belli bir standardı sağlayacağı konusunda öngörümüz var. İnşallah bunu da başaracağız. Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda çok güzel yerlerde. Daha ulaşılabilir ve daha iyi hizmet vermek için uğraşıyoruz. Bunun yanında tabii sağlık bilgisi ve teknolojisini de üretmeye çalışacağız. Eskişehir de bunların eski bir kültürü olan üniversitesiyle bize katkı veren bir şehir. Bugün inşallah Sayın Valim, Müdürüm ve başkanlarımla beraber değerlendireceğiz."

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