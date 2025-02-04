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        Yürürken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndürüldü

        ESKİŞEHİR'de yürürken kalp krizi geçiren Erdal Oytan (76), bu sırada sokaktan geçen bir doktorun ve gelen sağlık ekibinin dakikalarca süren müdahalesinin ardından hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:40
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        Yürürken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndürüldü
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de yürürken kalp krizi geçiren Erdal Oytan (76), bu sırada sokaktan geçen bir doktorun ve gelen sağlık ekibinin dakikalarca süren müdahalesinin ardından hayata döndürüldü.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi'nde Erdal Oytan, Taşbaşı Çarşısı önünde yürürken fenalaştı. Yere yığılan Oytan'a bu sırada sokaktan geçen bir kadın doktor fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Oytan'a, dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Sedyeyle ambulansa taşınan Oytan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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