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        Arkadaşını başından vurarak öldüren sanık: Kucağımdayken silah aniden patladı

        ESKİŞEHİR'de arkadaşı Erkan Şalt'ı (29) tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Okan Erdoğan (37) duruşmada iddiaları reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:10
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        Arkadaşını başından vurarak öldüren sanık: Kucağımdayken silah aniden patladı
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        ESKİŞEHİR’de arkadaşı Erkan Şalt’ı (29) tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Okan Erdoğan (37) duruşmada iddiaları reddetti. İncelediği sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını öne süren sanık Eroğan, “Dikkatsizlik sonucu kaza bu olay oldu. Silahı doğrultup ateş etmedim. Kucağımdayken silah ani bir şekilde patladı” dedi.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde Erkan Şalt, geçen yıl 30 Ekim’de arkadaşı Okan Erdoğan’ın pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi Erdoğan’ın yanı sıra olay sırasında evde bulunan Hasret K. ile Osman A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan Erdoğan tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Okan Erdoğan hakkında hazırladığı iddianameyle 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede olası kastla kasten öldürme suçundan sanık Okan Erdoğan için müebbet hapis cezası istendi. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Okan Erdoğan’ın yanı sıra öldürülen Erkan Şalt’ın annesi Neşe Şalt ve avukatlar katıldı.

        EVDE, BİRLİKTE UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

        Tutuklu sanık Okan Erdoğan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadaki ifadesinde, suçlamaları reddederek, “Ben, arkadaşım olan Hasret'in kalması için evi günlük apart olarak tuttum. Erkan, Osman ve Hasret evde uyuşturucu kullandık. Arkadaşım Bulut Y.’nin sosyal medyadan tüfek paylaştığını görünce ona ‘hediye eder misin?’ diye sordum. Tüfekle birlikte oturduğumuz eve geldi. Tüfek boştu, bir kez bastım ve ateş almadı. Ancak ikinci basmamda tüfek ateş aldı ve Erkan Şalt’ı yüz kısmından yanlışlıkla vurdum. Erkan yere yığıldı. Bir anda herkes panikleyerek kaçmaya başladı. Ben Erkan'ın başında şok oldum ve ağlamaya başladım. Erken benim arkadaşımdır ve aramızda hiçbir husumet yoktur. Olaydan dolayı çok pişmanım, dikkatsizlik sonucu kazayla bu olay olmuştur. Silahı doğrultup ateş etmedim. Kucağımdayken silah ani bir şekilde patladı” dedi.

        Neşe Şalt ise oğlunun kasten öldürüldüğünü ve sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, “Kasıtlı olarak öldürüldüğünü düşünüyorum. 10-15 gün eve gelmediği olurdu. İlk defa benden helallik alarak evden ayrılmıştı. Kasten öldürüldü” diye konuştu.

        Mahkeme heyeti sanık ve tanık ifadelerinin ardından duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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