Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'cumhurbaşkanı adayı' eleştirisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini eleştirerek, “Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesini CHP’nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkması bu millete hakarettir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Hava Şehitliği’ni ziyaret eden Dervişoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, şehit aileleriyle görüştü. Ardından divan kurulu toplantısının yapılacağı Hasan Polatkan Kültür Merkezi’ne geçen Dervişoğlu’nun yanı sıra toplantı da İYİ Parti Grup Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ve partililer yer aldı.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin ana gündem konusu olan cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecini eleştirdi. Türkiye’de işçinin, esnafın dertlerinin konuşulması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, “Türkiye'de ne konuşuluyor? Madem emeklinin, işçinin, esnafın derdi konuşulmuyor, ne konuşuluyor? 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' konuşuluyor. Peki yakın bir takvim içinde seçim var mı? Yok. O zaman Türkiye bunu niye tartışıyor? Gündem konuşulmasın diye tartışılıyor. Hem de öyle bir tartışılıyor ki vatandaşın gücüne gidiyor yapılan bu tartışmalar. Vatandaş, 'ya ben yanmışım, bitmişim' diyor ama siyasetin konuştuğu şeye bak. Siyaset bu şeyleri konuşunca da vatandaşın siyasete olan umudu azalıyor. Dolayısıyla bu umutsuzluk da onların oy kullanma tercihlerini farklı bir biçime şekillenmesine sebep oluyor. Cumhurbaşkanlığı meselesi, Türkiye'nin temel meselesidir sevgili Eskişehirliler çünkü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetiliyor. Karşı olduğumuz ve her fırsatta değiştirme iradesi sergileyeceğimiz ve parlamenter demokratik sisteme geçiş için gerekli adımları atacağımızı söylediğimiz bu sistem, esas itibarıyla kişilerin siyasi stratejilerini tahkim etme özelliği de taşıyor” dedi.