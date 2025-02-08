Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'cumhurbaşkanı adayı' eleştirisi

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini eleştirerek, "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkması bu millete hakarettir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu'ndan CHP'ye 'cumhurbaşkanı adayı' eleştirisi
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini eleştirerek, “Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre cumhurbaşkanı adayı bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesini CHP’nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkması bu millete hakarettir” dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına katılmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Hava Şehitliği’ni ziyaret eden Dervişoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakıp, şehit aileleriyle görüştü. Ardından divan kurulu toplantısının yapılacağı Hasan Polatkan Kültür Merkezi’ne geçen Dervişoğlu’nun yanı sıra toplantı da İYİ Parti Grup Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ve partililer yer aldı.

        MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

        İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin ana gündem konusu olan cumhurbaşkanlığı adayı belirleme sürecini eleştirdi. Türkiye’de işçinin, esnafın dertlerinin konuşulması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, “Türkiye'de ne konuşuluyor? Madem emeklinin, işçinin, esnafın derdi konuşulmuyor, ne konuşuluyor? 'Kim cumhurbaşkanı olacak?' konuşuluyor. Peki yakın bir takvim içinde seçim var mı? Yok. O zaman Türkiye bunu niye tartışıyor? Gündem konuşulmasın diye tartışılıyor. Hem de öyle bir tartışılıyor ki vatandaşın gücüne gidiyor yapılan bu tartışmalar. Vatandaş, 'ya ben yanmışım, bitmişim' diyor ama siyasetin konuştuğu şeye bak. Siyaset bu şeyleri konuşunca da vatandaşın siyasete olan umudu azalıyor. Dolayısıyla bu umutsuzluk da onların oy kullanma tercihlerini farklı bir biçime şekillenmesine sebep oluyor. Cumhurbaşkanlığı meselesi, Türkiye'nin temel meselesidir sevgili Eskişehirliler çünkü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetiliyor. Karşı olduğumuz ve her fırsatta değiştirme iradesi sergileyeceğimiz ve parlamenter demokratik sisteme geçiş için gerekli adımları atacağımızı söylediğimiz bu sistem, esas itibarıyla kişilerin siyasi stratejilerini tahkim etme özelliği de taşıyor” dedi.

        'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANAYASAYA GÖRE ADAY BİLE OLAMAZ'

        AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya göre aday olamayacağını ifade eden Dervişoğlu, “Erdoğan aday bile olamazken, onun iştahını kabartacak siyasi stratejileri devreye sokmak ana muhalefet partisine yakışıyor mu? Türkiye'nin en temel meselesi CHP’nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkması bu millete hakarettir. CHP, bu millete diyor ki; 'Efendim ben kendi içerimde adayımı belirleyeceğim, bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim dayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar var mı böyle bir şey. Dün çıkmış bir tanesi diyor ki; ‘CHP’nin aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok' Televizyon tetikçisi, bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım. Biz zaten kimsenin işine karışmıyoruz ki, biz iktidarın da bu muhalefet geçinenlerin de yanlışlarını milletle paylaşıyoruz ve onları millete şikayet etmek için yollara düşüyoruz. Türkiye 2 aday üzerinde kilitlenmiş durumda ve Türkiye'nin gündeminde seçim yok. Peki neyin hesabı yapılıyor? Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kim aday olacak. Ben diyorum ki; 'Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor' Anayasanın hükmü var 2 kereden fazla seçilemiyor ama 3 kere seçildi. Muhalefet böyle davranırsa, Recep Tayyip Erdoğan o anayasanın arkasından dolanmak suretiyle kendisine bir kere daha seçilebilmenin yolunu açar. Muhalefetin görevi yıllardır bu ülkeyi yöneten ve onun kaynaklarından istifade eden Recep Tayyip Erdoğan'ın tabağına et koymak değil. Onun iştahını kabartmak değildir” diye konuştu.

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, genişletilmiş il divan toplantısının ardından, Eskişehir Oda Başkanları Ekonomi toplantısına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Top...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Eskişehir'de Genişletilmiş İl Divan Top...
        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
        Eskişehir'de 1500 litre sahte içki ele geçirildi
        Üniversitesi öğrencisi Azeri boksör dünya şampiyonluğu hedefliyor
        Üniversitesi öğrencisi Azeri boksör dünya şampiyonluğu hedefliyor
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemes...
        AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemes...
        Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret
        Eskişehir'de jandarma personelinden huzurevine ziyaret
        Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulanla...
        Eskişehir'de Sigara Bırakma Polikliniği desteğiyle bağımlılıktan kurtulanla...