Beyin kanaması geçirince bıraktığı kick boksu öğrettiği kardeşi, ilk turnuvada kürsüye çıktı

ESKİŞEHİR'de 2 kez beyin kanaması geçirdikten sonra kick boks sporunu bırakmak zorunda kalan Mücahit Sait Özkan (18), yarım kalan hayallerini tamamlamak için kardeşi Ahmet Yusuf Özkan'ın (15) antrenörlüğünü üstlendi. 3 aylık çalışmayla Ahmet Yusuf Özkan, çıktığı ilk turnuvada Türkiye üçüncüsü oldu.

Eskişehir'de Burak ve Nur Özkan çiftinin 4 çocuğundan Mücahit Sait Özkan, 2,5 yıl önce kick boks sporuna başladı. Geçen yıl ocak ayında Eskişehir'de rahatsızlanan Özkan, hastaneye gittiğinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Özkan, temmuz ayında Konya'da ferdi Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada yarı finale yükselen Özkan, müsabakaların ardından yine rahatsızlandı. Konya'da hastaneye kaldırılan Özkan'a ikinci kez beyin kanaması teşhisi konuldu. Hastanede 3 gün yoğun bakımda kalan Mücahit Sait Özkan, taburcu edildi. Ancak doktorlar rahatsızlığı nedeniyle Özkan'a kick boks sporuna devam edemeyeceğini söyledi. Çeşitli Türkiye dereceleri ve madalyaları olan Özkan, milli sporcu olmaya hazırlandığı dönemde sporu bırakmak zorunda kaldı.

Ağabeyi Mücahit Özkan'ın zor günler yaşamasına üzülen kardeşi Ahmet Yusuf Özkan futbolu bırakarak, ağabeyinin yarım kalan hayallerini tamamlayabilmek için kick boks sporuna başladı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede ağabeyinden eğitim alan Ahmet Yusuf Özkan, geçen ay Antalya'da katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda 54 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

'BEYİN KANAMASI GEÇİRMESEYDİM, BİRİNCİ OLACAKTIM'

Mücahit Özkan, yaşadığı zorlu sürecin ardından kardeşi Ahmet'in kick boksa başlamasına çok sevindiğini söyledi. Yarım kalan hayallerini kardeşinin tamamlaması için antrenörlüğünü üstlendiğini ifade eden Mücahit Sait Özkan, "Yaklaşık 2,5 yıl boyunca kick boks sporu yaptım. Kick boksta Türkiye üçüncülüğü, Türkiye ikinciliği ve sayısız iller arası birincilik yaşadım. 2024 yılının Ocak ayında beyin kanaması geçirdim, ondan 6 ay sonra 'Tekrar boks yapabilirsin' denilmişti ama temmuz ayındaki Türkiye Şampiyonası'nda tekrar beyin kanaması geçirdim. Konya’da Türkiye Şampiyonası turnuvası vardı. Çeyrek final müsabakasını aldım ama yarı final maçına çıkamadım, hastaneye kaldırıldım. O günden sonra kick boks benim için bitmiş oldu. Ben de şu anda antrenörlük yapıyorum, kardeşimi eğitiyorum. Benim yapamadıklarımı ve hayallerimi kardeşim devam ettirsin, yapmak isteyenler yapsın diye yardımcı olmak istedim. Aslında kardeşim futbolcuydu. Daha sonra, 'Abi ben kick boks yapmak istiyorum, senin hayallerini, senin isteklerini devam ettirmek istiyorum' dedi. Çok mutluyum, kısa bir çalışmayla ocak ayında düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. Daha devamı gelecek, daha çalışıyoruz. Benim hedeflerim büyük maçlarda, büyük arenalarda Türkiye bayrağını sallandırmak, birinci olmak ve yolumuza devam etmekti. Artık kardeşimle gerçekleştirmeye çalışıyorum. Beyin kanaması geçirmeseydim, birinci olacaktım. Ondan sonra milli sporcu olacaktım ama nasip olmadı" dedi.

'DAHA İYİ YERLERE GELMEYİ HEDEFLİYORUM'

Ağabeyi Mücahit ile 3 aylık çalışmanın ardından Türkiye 3'üncüsü olan Ahmet Özkan, eskiden futbolcu olduğunu ve kick boksa ilgi duymadığını söyledi. Ağabeyini mutlu edebilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğuna anlatan Ahmet Yusuf Özkan, "Ağabeyimin beyin kanamasından sonra onun kötü durumda olmasından dolayı çok üzüldüm. Ağabeyimin mutsuz olması, hayallerini başaramaması beni çok üzdüğü için onun hayallerini gerçekleştirmek üzerime yük gibi geldi. Çok kısa bir sürede ağabeyimle birlikte çalıştığım zaman güzel bir ödül aldım. Salondaki Nuri Bayrak hocamızdan da destek aldık. İnşallah daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Ağabeyimin benim antrenörüm olması çok iyi bir şey. Çünkü her zaman yanımda olduğu için her an taktik verebiliyor. Sabahları beraber uyanıp, koşuya gidiyoruz ve yanımda oluyor. Ağabeyimin milli sporcu olup, ülkemizin bayrağını uluslararası arenalarda dalgalandırmak istiyordu. Bunu yapamadığı için içinde bir uhde kalmıştı" diye konuştu.

Milli takım sporcusu olmak istediğini belirten Ahmet Yusuf Özkan, ağabeyinin yanı sıra ailesinin de kendisine destek verdiğini ve hedeflerine ulaşmak için durmadan çalıştığını sözlerine ekledi.