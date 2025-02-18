Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Kuzuyken aldı, 4 yıldır yanından ayrılmıyor

        ESKİŞEHİR'deyaşayan Halil İbrahim Şavır (74), pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince beslemeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzuyken aldı, 4 yıldır yanından ayrılmıyor
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'deyaşayan Halil İbrahim Şavır (74), pandemi döneminde 3 aylıkken aldığı koyununu kesemeyince beslemeye başladı. Yaklaşık 4 yıldır 'Pamuk' ismini verdiği koyunla dolaşan Şavır, "Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor" dedi.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası emekli Halil İbrahim Şavır, pandemi döneminde birkaç yıl sonra kesmek üzere 3 aylıkken kuzu aldı. Şavır, evinin yanında yaptığı ahılda kuzuyu besledi. Şavır, 2 yıl sonra kesmeye kalktığında koyunun ağladığını görünce vazgeçti. Şavır'ın kent merkezinde koyunu ile birlikte görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları da fotoğraflarını çekiyor.

        'FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYENLERE POZ VERİR'

        4 yıldır 'Pamuk' adını verdiği koyunu ile dolaşan Şavır, "Koyunun adı 'Pamuk', 4 yaşında. Pandemi zamanında dışarı çıkmak yasaktı. Pamuk'u 3 aylık kuzuyken getirdim. 'Ortalık iyi olunca, rahatlayınca ve yasak kalkınca keserim' diye düşünüyordum. 2 sene sonra hayvanı kesmeye kalktım, 3 gün boyunca ağladı, bana alıştı. Hayvan benden başka kimseye ne gider ne de yaşar. Benimle beraber gider ve gelir. 'Yat kızım, git kızım ya da gel kızım' gibi ne dersem yapar. Fotoğrafını çekmek isteyenlere poz verir. Işıklarda bile beraber durur, beraber geçeriz. İkimiz beraber 4 senedir yaşıyoruz" dedi.

        'EŞİM ONU ÇOK SEVİYOR AMA GEÇİNEMİYORLAR'

        Şavır, "Pamuk ile sabah kalkıyoruz, saman ve arpa veriyorum. Hava iyi olduğunda yemekten sonra geziyoruz. Eğer hava iyi olmazsa da ben evde oturuyorum, o da yatıyor. Onu görmeyince özlüyorum, evimizin kızı oldu. Bir yere giderken 'Kızım gidiyorum. Burada bekle' demezsem, sürekli bağırıp, komşuları rahatsız ediyormuş. Bazen 'Kızım geç kalırsam git, yerinde yat' diyorum. O da gidip kapıyı örtüp yatıyor. Eşim onu çok seviyor ama geçinemiyorlar. Eşim Pamuk'a bağırıyor, o da eşime vurmaya kalkıyor. Pamuk'a, 'Kızım yapma, elleme rahatsız olur' diyorum. Ne dersem anlıyor. Mahallenin maskotu oldu. Bana 'Koyunlu dede’ derler, onu görmediklerinde, 'Pamuk nerede?' diye soruyorlar. Mahallede herkes seviyor. 3 aylıkken almıştım, hala beraber yaşıyoruz. Ne kesebiliyorum ne de satabiliyorum. Ölene dek yaşayacağız. Ya o ya da ben ölene kadar birlikteyiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesi, LÖSEV ile protokol imzaladı
        Anadolu Üniversitesi, LÖSEV ile protokol imzaladı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan büyük kongreye davet
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan büyük kongreye davet
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi
        Eskişehir'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri protesto edildi
        Sungurlu Belediyespor, AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig'de şampiyon old...
        Sungurlu Belediyespor, AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig'de şampiyon old...
        17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
        17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı