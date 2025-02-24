Eskişehir'de, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde meydana geldi. G.Ş. yönetimindeki 06 DPU 368 plakalı otomobil, iddiaya göre, ara sokaktan kontrolsüz çıkıp, H.B. (40) yönetimindeki 26 ADA 916 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü G.Ş. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. G.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.