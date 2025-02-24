Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        ESKİŞEHİR'de, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 02:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 02:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü G.Ş. (23), ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde meydana geldi. G.Ş. yönetimindeki 06 DPU 368 plakalı otomobil, iddiaya göre, ara sokaktan kontrolsüz çıkıp, H.B. (40) yönetimindeki 26 ADA 916 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü G.Ş. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. G.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan "8. Olağan Büyük Kongre" mes...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan "8. Olağan Büyük Kongre" mes...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek, son yolculuğuna uğurlandı
        Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek, son yolculuğuna uğurlandı
        Eskişehir'de LÖSEV tarafından "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Progra...
        Eskişehir'de LÖSEV tarafından "Gençlik ve Çocuk Kolları Kucaklaşması Progra...
        Eskişehirspor'un ilk tribün lideri 'Amigo Orhan' hayatını kaybetti
        Eskişehirspor'un ilk tribün lideri 'Amigo Orhan' hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Eskişehirspor'un eski amigosu Orhan Erpek hayatını kaybetti